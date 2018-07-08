İzmir'de tüp gaz zehirlenmesi: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7163 Sokak'ta yaşayan 20 yaşındaki Taşkın Yalçın'dan iki gündür haber alamayan yakınları eve geldi.
Yalçın'ın arkadaşları, kapı zilinin çalınmasına rağmen açılmaması üzerine durumu polise bildirdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Yalçın'ı hareketsiz yatar vaziyette buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemede Taşkın Yalçın'ın mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi. Yalçın'ın komşuları da evden yoğun şekilde gaz kokusunun geldiğini ifade etti.
Taşkın Yalçın'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yalçın'ın ailesinin Artvin'e yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.
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