İzmir'de tüp patlaması

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde tüp patlaması sonucu bir evde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Erzene Mahallesi 2 Sokak'ta Ali Sarı'nın yaşadığı tek katlı evde kimsenin olmadığı sırada patlama oldu. Çıkan yangın sonrası çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürerek içeride kimsenin bulunmadığını tespit etti. Olayın nedenini araştıran ekipler piknik tüpünün patlaması sonrası yangının çıktığını tespit etti.
Yangının çıktığı mahallede yaşayan Orhan Uysal, bir patlama sesi duyduğunu, ne olduğunu anlamak için dışarı çıktığında yangını gördüğünü söyledi. İçeride kimsenin olup olmadığını anlamak için eve yöneldiklerini, olay sırasında kimsenin bulunmadığını belirlediklerini aktaran Uysal, itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğünü belirtti.
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