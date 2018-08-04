İzmir'de uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, uçuruma devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Vatandaşların Ödemiş-Başova Yaylası yolu Lübbey Mahallesi mevkisinde traktörün uçuruma devrildiği ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 16 metrelik uçuruma devrilen 35 AK 8420 plakalı traktörün yanında Hüseyin Dağlı'nın (62) cesedine ulaştı.
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