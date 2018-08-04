HABER

İzmir'de uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 14:39 | Son Güncelleme

İzmir'de uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, uçuruma devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Vatandaşların Ödemiş-Başova Yaylası yolu Lübbey Mahallesi mevkisinde traktörün uçuruma devrildiği ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 16 metrelik uçuruma devrilen 35 AK 8420 plakalı traktörün yanında Hüseyin Dağlı'nın (62) cesedine ulaştı.

PARTNERKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadıKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadı
Ceyhan Belediye Meclisi'nden, ABD'deki 'kardeş şehir' için iptal kararıCeyhan Belediye Meclisi'nden, ABD'deki 'kardeş şehir' için iptal kararı
İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandıİstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Ödemiş traktör uçurum yayla

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.