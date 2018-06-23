İzmir'de uyuşturucu operasyonları

İZMİR (AA) - İzmir'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 Haziran-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 bin 397 kök Hint keneviri, 5 gram esrar, 5 gram eroin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda aralarında organizatörlerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1'i tutuklandı.

