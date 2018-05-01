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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 23:51 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İnönü Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese baskın yaptı.

Operasyonda, Y.S (31), A.K (55) ve A.Y (62) gözaltına alındı, kaçan H.A. ise kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üzerinde 23 gram esrar, 28 gram metamfetamin, 9 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 3 ayrı suçtan arandığı belirlenen H.A. tutuklandı.

Zanlılardan Y.S. serbest bırakıldı, diğerlerine ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

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