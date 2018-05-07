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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 19:20 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.D. (26) ve M.D'nin (59) Bayraklı ilçesinde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır hale getirilmiş paketlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, şüphelilerden M.D'yi çatı katında bir saksıyı binadan atmaya çalışırken yakaladı.

Ekipler, saksıda uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 26 bin 500 lira ile şüpheli M.D'nin kızı A.D'ye ait PKK/KCK'nın terör örgütünün kamplarında sözde üst düzey yöneticiler Cemil Bayık ve Murat Karayılan'ın da arasında olduğu teröristlerle çekilmiş çok sayıda fotoğrafın bulunduğu harici bellek buldu.

Gözaltına alınan M.D'nin, 4 yıldır haber alamadığı kızı A.D'nin terör örgütünde sözde yönetici konumunda bulunduğunu belirtmesi üzerine söz konusu harici bellek Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D ev hapsiyle cezalandırıldı, M.A.D. ise tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
PKK/KCK Saksı uyuşturucu operasyonu

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