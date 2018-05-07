İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.D. (26) ve M.D'nin (59) Bayraklı ilçesinde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır hale getirilmiş paketlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, şüphelilerden M.D'yi çatı katında bir saksıyı binadan atmaya çalışırken yakaladı.
Ekipler, saksıda uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 26 bin 500 lira ile şüpheli M.D'nin kızı A.D'ye ait PKK/KCK'nın terör örgütünün kamplarında sözde üst düzey yöneticiler Cemil Bayık ve Murat Karayılan'ın da arasında olduğu teröristlerle çekilmiş çok sayıda fotoğrafın bulunduğu harici bellek buldu.
Gözaltına alınan M.D'nin, 4 yıldır haber alamadığı kızı A.D'nin terör örgütünde sözde yönetici konumunda bulunduğunu belirtmesi üzerine söz konusu harici bellek Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D ev hapsiyle cezalandırıldı, M.A.D. ise tutuklandı.
Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
AK Partili vekilin trafik kazalarını konuştuğu esnada canlı yayında kaza meydana geldi
Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı
Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!
CNN Türk'te Hakan Çelik görevden alındı, yerine gelen isim belli oldu
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı
Antalya'da korkunç anlar! Düşme anı saniye saniye kamerada
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum