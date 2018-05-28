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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

"Torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik belirlenen 11 adrese operasyon düzenledi.

Özel Harekat ve havadan polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Dedektör köpeklerle zanlıların adreslerindeki aramalarda 1 kilo 375 gram eroin, 185 uyuşturucu hap, 265 gram esrar, bir ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 12 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
tutuklama operasyon uyuşturucu

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