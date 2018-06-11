İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 19 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ö. (25), M.K. (26) ve A.T'nin (26) Güneydoğu illerinden getirdikleri yüklü miktardaki uyuşturucuyu "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürecekleri istihbaratı üzerine harekete geçti.

Konak ilçesindeki eve düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 17 bin 387 uyuşturucu hap, esrar ile otomobilde vites kutusuna gizlenmiş 13 uyuşturucu hap ve poşette satışa hazır bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

