İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 500 kök hint keneviri ele geçirildi.

Eğridere Mahallesi Çamcılar mevkisinde hint keneviri ekildiği bilgisini alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda yapılan aramada ekili halde bin 500 kök hint keneviri bulundu.

Hint kenevirini eken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

