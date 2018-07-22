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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilogram 670 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mermerli Mahallesi'nde ev kiralayan ve sürekli sırt çantası ve el bagajıyla evden çıkması nedeniyle durumundan şüphelenilen İ.B'yi (26) takibe aldı.

Ekipler, başka bir adreste ikameti görünen İ.B'nin ara sokaktaki bir apartmanın girişinde zemin katta daire kiraladığını tespit edince iki eve eş zamanlı operasyon yaptı.

Ekipler, kiralanan, ancak hiçbir eşyanın bulunmadığı evde 14 ayrı poşet içerisinde 2 kilogram 670 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Zanlının, poşetlerle evden çıkardığı uyuşturucuyu "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla sattığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyon uyuşturucu

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