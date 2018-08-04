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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 14:39 | Son Güncelleme

Menderes ilçesinde 845 kilogram Hint keneviri ile 172 kilogram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde 845 kilogram Hint keneviri ile 172 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin, araziye ektiği Hint kenevirinin ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, araziye ekili vaziyette 845 kilogram ağırlığında 8 bin 575 kök Hint keneviri ile 172 kilogram esrar ele geçirdi.

Ekipler, olayın şüphelisi H.D'yi gözaltına aldı.

Zanlının adresinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 15 mermi ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D, "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen Hint kenevirinin son yıllarda İzmir'de yakalanan en yüksek miktar olduğunu bildirdi.

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