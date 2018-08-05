İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İZMİR(AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü ortak operasyonda bir süredir takibe alınan M.B'nin uyuşturucu sattığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda M.B. ile uyuşturucu almaya çalışan İ.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K, savcılıktan serbest bırakıldı, M.B. ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

