HABER

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 14:47 | Son Güncelleme

Çeşme'de uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

İZMİR(AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü ortak operasyonda bir süredir takibe alınan M.B'nin uyuşturucu sattığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda M.B. ile uyuşturucu almaya çalışan İ.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K, savcılıktan serbest bırakıldı, M.B. ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERÇektiniz artık, yapacak bir şey yokÇektiniz artık, yapacak bir şey yok
Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi
İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (2)İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çeşme KOM Grup Amirliği Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Çeşme’de narkotik operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.