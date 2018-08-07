İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde bin 362 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Eğridere Mahallesi Sırtlan mevkisindeki ormanlık alanda arama yaptı.
Aramalarda 8 ayrı noktada ekilmiş bin 362 kök Hint keneviri bulundu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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