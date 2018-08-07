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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 17:41 | Son Güncelleme

Beydağı ilçesinde ormanlık alana ekilmiş bin 362 kök Hint keneviri bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde bin 362 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Eğridere Mahallesi Sırtlan mevkisindeki ormanlık alanda arama yaptı.

Aramalarda 8 ayrı noktada ekilmiş bin 362 kök Hint keneviri bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Beydağ hint keneviri İzmir İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu operasyonu

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