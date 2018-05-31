İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda 113 kilo 200 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, deniz yoluyla Türkiye'ye uyuşturucu sokulacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin, Çeşme ilçesine tekneyle uyuşturucu getirdiğini belirleyen ekipler, harekete geçti.

Karada önlem alan ekipler, havadan helikopter desteğiyle Mersin koyu mevkisinde, 10 mil açıkta bekleyen tekneyi Sahil Güvenlik botlarıyla takibe aldı.

Takip edildiklerini anlayan zanlılar, beraberlerindeki çantaları denize atarak kaçmaya başladı. Üç kişinin bulunduğu tekne, Çakmak Burnu mevkisinde durduruldu.

Ekipler, uyuşturucuyu almaya gelen otomobildekileri de yakaladı.

Denizden çıkarılan çantalarda, tekne ve otomobilde 32 paket halinde 113 kilo 200 gram skunk, bir ruhsatsız tabanca ve bir dürbün ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

