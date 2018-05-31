HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İzmir'de uyuşturucu teknesine "film" gibi operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 13:11 | Son Güncelleme

Operasyonda Yunanistan'dan Türkiye'ye deniz yoluyla sevk edilmeye çalışılan 113 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda 113 kilo 200 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, deniz yoluyla Türkiye'ye uyuşturucu sokulacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin, Çeşme ilçesine tekneyle uyuşturucu getirdiğini belirleyen ekipler, harekete geçti.

Karada önlem alan ekipler, havadan helikopter desteğiyle Mersin koyu mevkisinde, 10 mil açıkta bekleyen tekneyi Sahil Güvenlik botlarıyla takibe aldı.

Takip edildiklerini anlayan zanlılar, beraberlerindeki çantaları denize atarak kaçmaya başladı. Üç kişinin bulunduğu tekne, Çakmak Burnu mevkisinde durduruldu.

Ekipler, uyuşturucuyu almaya gelen otomobildekileri de yakaladı.

Denizden çıkarılan çantalarda, tekne ve otomobilde 32 paket halinde 113 kilo 200 gram skunk, bir ruhsatsız tabanca ve bir dürbün ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndüDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndü
Doğu Perinçek: Bizim ikinci tura kalacağımız kesinDoğu Perinçek: Bizim ikinci tura kalacağımız kesin
Anneleri için fidan diken Vanlı çocuklar, rekorlar kitabına girdiAnneleri için fidan diken Vanlı çocuklar, rekorlar kitabına girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir narkotik operasyon skunk uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Yargıtay'dan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtay'dan işçilik alacağında emsal karar

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Muharrem İnce bunu ilk kez açıkladı! 'Oğlum askerde hapis yattı'

Muharrem İnce bunu ilk kez açıkladı! 'Oğlum askerde hapis yattı'

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tarihi görüntüler ortaya çıktı! Yaylım ateşine karşı böyle yürümüşler

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tarihi görüntüler ortaya çıktı! Yaylım ateşine karşı böyle yürümüşler

Başakşehir'de bavuldaki parçalanmış cesedin kimliği belli oldu

Başakşehir'de bavuldaki parçalanmış cesedin kimliği belli oldu

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Hırsızın kız arkadaşı isyan etti: Tek suçum sevmek

Hırsızın kız arkadaşı isyan etti: Tek suçum sevmek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.