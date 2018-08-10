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İzmir'de üzerine kaynar süt dökülen bebek yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

İzmir'de üzerine kaynar süt dökülen bebek yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde üzerine kaynar süt dökülen 2 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Toparlar Mahallesi'nde yaşayan 2 yaşındaki Almira Tetik, evde kaynadıktan sonra mayalanmak üzere yere bırakılan sütün bulunduğu tencerenin üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Ailesi tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne getirilen bebek, hava ambulansıyla İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan bebeğin anne ve babası, hastane bahçesinde fenalık geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
bebek hava ambulansı süt Tire

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