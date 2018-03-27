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İzmir’de vapur seferleri normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 07:25 | Son Güncelleme

İzmir’de, fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı.Edinilen bilgiye göre, körfezde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle dün saat 15.00 sıralarında yolcu gemileri ve arabalı vapur seferleri iptal edilmişti.

İzmir’de, fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı.

Edinilen bilgiye göre, körfezde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle dün saat 15.00 sıralarında yolcu gemileri ve arabalı vapur seferleri iptal edilmişti. İZDENİZ, bugün sabah saatlerinde resmi internet sitesinden iptal edilen seferlerin yeniden başladığını açıkladı.

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