İzmir'de vapur seferlerine fırtına engeli

İZMİR (AA) - İzmir'deki vapur seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İZDENİZ Genel Müdürlüğü, körfezde etkili olan olumsuz hava koşulları dolayısıyla vapur seferlerini durdurdu.
Açıklamada, saat 15.00 itibarıyla yolcu gemileri ve arabalı vapur seferlerinin geçici olarak iptal edildiği belirtildi.
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