İzmir'de vapur seferlerine fırtına engeli

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de İZDENİZ Genel Müdürlüğü, körfezde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 15.00 itibariyle yolcu gemileri ve arabalı vapur seferlerinin geçici olarak iptal edildiğini duyurdu.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Ege Denizi'nde halen kuvvetli esen rüzgar gece saatlerine kadar güneyden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde devam edecek. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. İZDENİZ Genel Müdürlüğü, körfezde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 15.00 itibariyle yolcu gemileri ve arabalı vapur seferlerinin geçici olarak iptal edildiğini duyurdu. İzmir’de salı günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çarşamba ve perşembe kapalı geçecek. Cuma günü ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ancak sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak ve bahar yüzünü gösterecek.
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