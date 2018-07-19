İzmir'de Yargıtaya atanan hukukçulara veda yemeği

İZMİR (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay'a atanan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, "Geriye baktığımızda çok şey yaşadık. Şükürler olsun bugün bizler galip geldik. Bu devlet ayakta, bizler ayaktayız. Hür, bağımsız devletimizde, cumhuriyetimizde hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ile İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Mehmet Öztürk, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Badalı ve İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orhan Balbal'ın HSK tarafından Yargıtay üyeliğine atanması onuruna İzmir Arena'da veda yemeği düzenlendi.

Doğru, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bütün organlarıyla ve gücüyle ayakta olduğu bir dönemde yaklaşık 4,5 yıl önce göreve başladığı İzmir Adliyesi'nde büyük görevlerin üstesinden başarıyla geldiklerini ifade etti.

İzmir'de görev yaptığı süre içinde adeta 40 yılda yaşanabilecek şeyleri yaşadıklarını dile getiren Doğru, şöyle konuştu:

"Mayınlı yolda ve közler üzerinde yürümek gibi bir şeydi. FETÖ bütün organlarıyla bütün gücüyle ayakta. Bizlerin altından halıyı çekmeye çalışıyor, ülkenin altından halıyı çekmeye çalışıyor ve başka yerlere teslim etmek istiyor. Bir avuç daha önceden tanıdığım, güvendiğim sevdiğim, şu an aramızda bulunan arkadaşlarımızla bir mücadeleye giriştik. 30 Mart seçimleri vardı, liman kumpası vardı. Karşımızda bir medya ordusu vardı. Yalan vardı, dolan vardı, hile vardı. Her şey vardı, şer vardı. Bizler ihlas ile vatanına, milletine, devletine, hizmete çalışan, bu devleti, milleti ayakta tutmaya çalışan, adalet adına, bağımsızlık adına, devletimizin bekası adına, dış destekli bu hainlere karşı nereden geleceğini bilemediğimiz saldırılara, hile ve desiselere karşı cesur yürek olarak bir mücadele içine girdik. Geriye baktığımızda çok şey yaşadık. Şükürler olsun bugün bizler galip geldik. Bu devlet ayakta, bizler ayaktayız. Hür, bağımsız devletimizde, cumhuriyetimizde hep birlikte yaşıyoruz."