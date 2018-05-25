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İzmir'de yaşlı çiftin öldürülmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 14:02 | Son Güncelleme

Evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan yaşlı çiftin katil zanlısı oldukları iddia edilen 3 kişinin yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de evlerinde bıçaklanarak öldürülen yaşlı çiftin katil zanlısı oldukları iddia edilen biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına bazı tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Suriye vatandaşı U.E, tutuksuz sanıklar M.K. ve H.C. ile çiftin çocukları ve taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak ifade veren İ.B, cinayeti görmediğini, işlettiği fırının önünü suladığı sırada yanına gelen Irak uyruklu Yasin isimli kişinin söylemesiyle olaydan haberdar olduğunu söyledi.

Cinayeti duyduktan sonra emniyet mensuplarına haber verdiğini belirten İ.B, kendisine bilgi veren Yasin'in bu sırada sanığı kastederek, "U.E'yi tutun. Cemal Amcayı öldürdü." diye bağırdığını duyduğunu aktardı.

İ.B, sanığın yanından geçtiği esnada titrediğini ve hızlıca evine doğru gittiğini de gördüğünü anlattı.

Olayı görmediğini dile getiren M.B. ise fırında çalıştığı sırada Türkçe bilmeyen birinin yanına gelerek bir şeyler anlatmaya çalıştığını ancak ne konuştuğunu anlamadığını, Arapça bilen babasına yönlendirdiğini ifade etti.

Aleyhine olan hususları kabul etmediğini söyleyen sanık U.E. ise tutuksuz yargılanmak istediğini mahkemeye iletti.

Mahkeme heyeti, U.E'nin tutuksuz yargılanma talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Cemal ve Remziye Işıkhan çifti, İzmir'deki evlerinde 16 Haziran 2017'de bıçakla öldürülmüş bulunmuştu. Gözaltına alınan 3 kişiden Suriyeli uyruklu U.E. tutuklanmıştı.

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