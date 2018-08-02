İzmir'de yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İzmir-Çanakkale yolunda seyreden Ruhan Orhan (58) idaresindeki 35 ATN 30 plakalı Şakran-Aliağa seferindeki yolcu minibüsü, Yeni Şakran Mahallesi'nde karşı istikametten gelen Muzaffer Karaca'nın (73) kullandığı 35 MEM 53 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada, sürücüler, minibüsteki yolcular Rabia Taşdemir ve Mehmet Hanifici ile otomobildeki Şefika Karaca ve Doruk Ada Çetin yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

