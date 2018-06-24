İzmir'de yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, çevre yolunda yürüyen Gürsel Topal (32), Seyhan Mahallesi 206/5 Sokak yakınlarında yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü.
Ağır yaralı Topal'ı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği tespit edilen Topal'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Libya'da kaçırılan 3 Türk serbest
Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum