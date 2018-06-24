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İzmir'de yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 07:20 | Son Güncelleme

İzmir'de yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, çevre yolunda yürüyen Gürsel Topal (32), Seyhan Mahallesi 206/5 Sokak yakınlarında yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü.

Ağır yaralı Topal'ı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği tespit edilen Topal'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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