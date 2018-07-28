İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ağır yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde, kamyon, traktör ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Selçuk istikametine giden Lütfi Bala yönetimindeki 09 DU 197 plakalı kamyona, ilçe girişinde Mustafa Kızıldere idaresindeki 35 LBA 88 plakalı traktör ve yolun sağından ilerleyen Ege Akdağ'ın kullandığı 34 KS 3913 plakalı motosiklet çarptı.
Kazada, kasasıyla birlikte devrilen traktörün sürücüsü Kızıldere ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen AKS 110 ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Mustafa Kızıldere, Selçuk Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kızıldere'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, kamyon ve motosiklet sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.
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