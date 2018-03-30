HABER

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 05:01 | Son Güncelleme

Bornova'da bir kamyonun başka bir kamyonla, bu araçlardan birinin de kamyonetle çarpışması sonucu yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bornova'dan Buca istikametine seyreden Günay Ö. idaresindeki 17 SR 400 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyon, İzmir-Aydın Çevre Yolu Pınarbaşı Kavşağı yakınında aynı yöne giden Duran Ş'nin kullandığı 60 HG 630 plakalı bakır tel taşıyan kamyonla çarpıştı.

Daha sonra kontrolünü kaybeden Duran Ş. yönetimindeki kamyonun da sürücüsü Suriyeli uyruklu Abdurrahman E. olan 35 MH 968 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu aynı yerde ikinci kaza meydana geldi.

Kazada, sürücülerden Günay Ö. ile Abdurrahman E. araçlarının içinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!
'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum''Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum'
Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildiTelevizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir kamyon kamyonet trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fransa'dan kriz çıkaracak adım! Teröre açık destek

Fransa'dan kriz çıkaracak adım! Teröre açık destek

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye Sincar için tetikte bekliyor

Türkiye Sincar için tetikte bekliyor

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

İstanbul'da silahlı çatışma!

İstanbul'da silahlı çatışma!

30 Mart Cuma mesajları - Sevdikleriniz için farklı ve yeni resimli Cuma mesajları 2018

30 Mart Cuma mesajları - Sevdikleriniz için farklı ve yeni resimli Cuma mesajları 2018

Bayburt'ta feci kaza: Ölüler var

Bayburt'ta feci kaza: Ölüler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.