İzmir'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bornova'dan Buca istikametine seyreden Günay Ö. idaresindeki 17 SR 400 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyon, İzmir-Aydın Çevre Yolu Pınarbaşı Kavşağı yakınında aynı yöne giden Duran Ş'nin kullandığı 60 HG 630 plakalı bakır tel taşıyan kamyonla çarpıştı.
Daha sonra kontrolünü kaybeden Duran Ş. yönetimindeki kamyonun da sürücüsü Suriyeli uyruklu Abdurrahman E. olan 35 MH 968 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu aynı yerde ikinci kaza meydana geldi.
Kazada, sürücülerden Günay Ö. ile Abdurrahman E. araçlarının içinde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.
Araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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