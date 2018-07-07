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İzmir'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 13:19 | Son Güncelleme

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gaziemir'den Buca istikametine giden Gıyasettin Çalar idaresindeki 35 BCA 91 plakalı sebze yüklü kamyonet, İzmir çevre yolunda seyir halindeyken arızalanınca orta şeritte durdu.

Aynı yönde giden Adem Öner'in kullandığı 35 K 00509 plakalı kamyonet, arızalanan araca çarptı. Arkadan gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FFK 21 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara vurdu.

Kazada, sürücüler Çalar ve Öner ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kamyonetten düşen sebzeleri vatandaşlar toplayarak sahibinin alması için yol kenarına bıraktı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

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