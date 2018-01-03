İZMİR (AA) - İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mensupları hakkında açılan davada 102 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

SEGBİS ile kayda alınan duruşmada tutuksuz sanık eski pilot S.S, ortaokulda öğrenim görürken derslerinin iyi olması nedeniyle cemaat abileri tarafından seçildiğini ve kendisine özel ders verildiğini belirterek derslerde dini konular üzerine de bilgiler aldığını söyledi.

Cemaatle ilişkisini 2013 yılı sonunda kestiğini iddia eden sanık, "Darbe girişiminde tatildeydim. Gidip her şeyi anlatmayı düşündüm. Müthiş bir baskı vardı askerlere yönelik. Hem medya hem kendi içimizde. Korktum. Toplum onları cemaat olarak bilirken ben onlarla görüşmeyi bırakmıştım. İfadeye çağırdılar. Neyle suçlandığımı bilmiyordum. 'Siz bir şey sormadan ben her şeyi anlatacağım' dedim. Himmet vermedim. Kafa yapısı olarak zaten farklıyım. İfademi verdim. Sistemin içinde olduğum için pişmanım. Ancak terör örgütü üyeliğinden dolayı değil. Hiçbir zaman o zihniyetle hareket etmedim." diye konuştu.