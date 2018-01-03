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İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 15:15 | Son Güncelleme 13 dakika önce

- "Askeri casusluk" soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mensupları hakkında açılan davada 102 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

SEGBİS ile kayda alınan duruşmada tutuksuz sanık eski pilot S.S, ortaokulda öğrenim görürken derslerinin iyi olması nedeniyle cemaat abileri tarafından seçildiğini ve kendisine özel ders verildiğini belirterek derslerde dini konular üzerine de bilgiler aldığını söyledi.

Cemaatle ilişkisini 2013 yılı sonunda kestiğini iddia eden sanık, "Darbe girişiminde tatildeydim. Gidip her şeyi anlatmayı düşündüm. Müthiş bir baskı vardı askerlere yönelik. Hem medya hem kendi içimizde. Korktum. Toplum onları cemaat olarak bilirken ben onlarla görüşmeyi bırakmıştım. İfadeye çağırdılar. Neyle suçlandığımı bilmiyordum. 'Siz bir şey sormadan ben her şeyi anlatacağım' dedim. Himmet vermedim. Kafa yapısı olarak zaten farklıyım. İfademi verdim. Sistemin içinde olduğum için pişmanım. Ancak terör örgütü üyeliğinden dolayı değil. Hiçbir zaman o zihniyetle hareket etmedim." diye konuştu.

Uzun zamandır görmediği bir şahsın iftirasına uğradığını, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini dile getiren S.S, ByLock kullanmadığını, Bank Asya'da hesabı olmadığını, örgütün okullarına gitmediğini, çocuklarını da göndermediğini söyledi.

Tutuksuz sanıklardan R. Z. de savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, davaya isminin nasıl karıştırıldığını bilmediğini, örgütün üyesi olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti duruşmaya yarın devam edilmesini kararlaştırdı.

- İddianame

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın hazırladığı 697 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği askeri ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 43'ü tutuklu 23'ü firari 102 sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer veriliyor.

İddianamede, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 kişi hakkında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada, yargılanmalarının ardından beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer alıyor.

(AA)

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