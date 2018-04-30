İZMİR (AA) - İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mensupları hakkında açılan davada 26'sı tutuklu 102 sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık H.S, öğleden sonraki oturumda savunmasına devam etti. H.S, örgütün deşifre edilmesi için daha önce Manisa, Ankara, Adana ve İzmir'de emniyet ve savcılıklara giderek bildiklerini anlattığını, hapis cezasından kaçmak için böyle bir yola başvurmadığını belirtti. FETÖ'de "5.Kat" diye tabir edilen yapının Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunduğunu aktaran H.S, İzmir'de kapatılan Bozyaka'daki Yamanlar Koleji, İstanbul'da kapatılan Altunizade'deki FEM dershanesi ile Ankara'daki kapatılan Samanyolu Kolejinin 5. katlarında örgütün gizli toplantılarının yapıldığına dikkati çekerek, otel konseptiyle hazırlanan özel odalarda sözde il imamlarının kaldığı ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen için hazırlanmış odaların bulunduğunu bildirdi.

Altunizade'deki dershanenin 5. katında Gülen ve ülke imamların katıldığı toplantıların tertiplendiğini beyan eden H.S, Ankara ve İzmir'de ise il ve eyalet imamları ile il mütevellisindeki örgüt yöneticilerinin toplantı düzenlediğini, Ankara'daki toplantılara beş kez katıldığını belirtti. H.S, "Bu toplantılar 4 gün sürerdi. Her akşam Gülen'in bizzat kendisi tarafından mütevellilere verilen sohbet programına önemli kişiler katılırdı." dedi. Bu davanın firari sanıklarından Mehmet Ali Büyükçelebi, İsmail Büyükçelebi, Naci Tosun, Mehmet Ali Şengül ve Kudret Ünal gibi üst düzey FETÖ yöneticilerinin Gülen'le doğrudan görüşen kişilerden olduğunu aktaran H.S, şöyle devam etti: "Şengül, piramidin en üstündeki örgüt mensubudur. Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasından sorumluydu. Tosun ise örgütün finansal beyniydi. Bunlar aynı zamanda, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığından genel sorumlulardı. Fakat Ünal dışında hangi birimden hangi ismin sorumlu olduğunu yine gizlilik teamülleri gereği net olarak bilemiyordum. Şengül, doğrudan Gülen'e bağlı çalışıyordu."