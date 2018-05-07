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İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 13:50 | Son Güncelleme

Örgütün TSK içerisindeki mensupları hakkında 26'sı tutuklu 102 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki üyeleri hakkında açılan davada 26'sı tutuklu 102 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada bulunduğu ilden SEGBİS ile bağlanan tanık E.K, Etimesgut Hava Hastanesinden emekli olduğunu, geçmişte cemaat olarak bilinen yapıyla ilgili bildiklerini anlatmak için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdiğini söyledi.

Tanık, sanıklardan Üryani Kömbeci'yi tanıdığını ve sohbetler esnasında Kömbeci'nin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den "hocaefendimiz" şeklinde bahsettiğini belirterek, Kömbeci'nin oğlunun örgütün okullarından Anafartalar Kolejinde okuduğunu ileri sürdü.

E.K, hakimin "Üryani Kömbeci hakkında 'Yapının içerisindedir.' demişsin. Bu tespiti nasıl yaptın? Konuşmalarından mı yaklaşımlarından mı?" sorusuna "Örgüt üyesi olduğunu düşünüyorum. Öyle değerlendiriyorum. Cemaati sevip saydıklarını biliyorum. İçinde olduğuna eminim." yanıtını verdi.

Duruşma savcısı, bir önceki celsede verdiği tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına ilişkin mütalaasını tekrar etti.

Mahkeme Başkanı, sanık ve avukatlarının mütalaaya ilişkin savunmalarını dinleyeceklerini bildirdi.

Kömbeci'nin avukatı, tanığın ifadelerinin yetersiz olduğunu savundu. Avukat, "Müvekkilin sadece 'Biliyorum.' tarzı suçlamalarla örgüt üyesi olabileceğini düşünülmektedir. Suçlamalar soyut bilgiler üzerine." dedi.

Tutuklu sanık Şaban Tunçkaya'nın avukatı ise belli tanıkların iftiralarıyla tutukluluğu devam eden tek sanığın müvekkili olduğunu iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Sadık Küplemez'in avukatı ise müvekkili hakkındaki suçlamaların tanık ifadeleri, ByLock, Bank Asya olduğunu söyledi. "Müvekkilim ByLock'u isteyerek ve bilerek yüklememiştir." diyen avukat, "Mesaj içeriklerinin müvekkile ait olduğunu varsayalım, içeriklerde örgütsel içerik yoktur. Sadece 1 kişiyle mesajlaşma var. Sadece 1 kişiyle konuşma ile nasıl örgütsel bağ kurulabilir." diye konuştu.

Tutuklu sanık Yılmaz Şen'in avukatı ise ByLock delilinin nasıl elde edildiğiyle ilgili araştırma yapılması ve tanıkları sorgulama hakkının ellerinden alınmaması gerektiğini savundu.

SEGBİS sisteminde yaşanan kısa süreli aksaklık nedeniyle duruşmaya ara verildiği sırada sanıklar ve avukatlarının uzun süreli konuşmasına jandarma müdahale etti, kısa süreli gerginlik yaşandı.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.

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Askeri Casuslukta Kumpas dava FETÖ/PDY izmir

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