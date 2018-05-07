İZMİR (AA) - İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki üyeleri hakkında açılan davada 26'sı tutuklu 102 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada bulunduğu ilden SEGBİS ile bağlanan tanık E.K, Etimesgut Hava Hastanesinden emekli olduğunu, geçmişte cemaat olarak bilinen yapıyla ilgili bildiklerini anlatmak için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdiğini söyledi.

Tanık, sanıklardan Üryani Kömbeci'yi tanıdığını ve sohbetler esnasında Kömbeci'nin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den "hocaefendimiz" şeklinde bahsettiğini belirterek, Kömbeci'nin oğlunun örgütün okullarından Anafartalar Kolejinde okuduğunu ileri sürdü.

E.K, hakimin "Üryani Kömbeci hakkında 'Yapının içerisindedir.' demişsin. Bu tespiti nasıl yaptın? Konuşmalarından mı yaklaşımlarından mı?" sorusuna "Örgüt üyesi olduğunu düşünüyorum. Öyle değerlendiriyorum. Cemaati sevip saydıklarını biliyorum. İçinde olduğuna eminim." yanıtını verdi.