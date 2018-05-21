HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 13:37 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içindeki mensupları hakkında 26'sı tutuklu 103 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi - Tutuklu 6 sanığın tahliyesine karar verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan davada 26'sı tutuklu 103 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısının "tutuklulukların devamı" yönündeki mütalaasına ilişkin geçen celse taleplerini bildiremeyen sanıklar savunma yaptı.

Tutuklu sanık Nurettin Yıldız, ByLock kullanmadığını, örgütün dernek ve vakıflarına üye olmadığını ileri sürerek, "Vatanımı ve milletimi seviyorum, sevmeye devam edeceğim. Kavgacı bir insan değilim ama terör örgütü üyesi suçlamasıyla yargılanıyorum. Çocuklarımın gözyaşı dökmemesi için tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Ali Balta, 32 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek, tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Üryani Kömbeci, hakkındaki bazı pilotların ordudan atılmasına aracılık ettiği iddiasını reddederek, "Fuhuş yaptığı iddia edilen bir pilot hakkında idari tahkikat açılması için bana görev verilmişti." dedi.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından tutuklu sanıklar Ali Balta, Orhan Güleç, Süleyman Kaynar, Üryani Kömbeci, Vedat Aygün ve Şaban Tunçkaya'nın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianame

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın hazırladığı 697 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği askeri ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 43'ü tutuklu 23'ü firari 102 sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

Tahliye kararlarıyla tutuklu sanık sayısı 26'ya düşmüş, bir sanığın dosyasının birleştirilmesiyle sanık sayısı 103'e yükselmişti.

İddianamede, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 kişi hakkında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada, yargılanmalarının ardından beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli jandarma kurmay albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.

PARTNERŞaşırtan dilencilerŞaşırtan dilenciler
Doğu Karadeniz’in en yüksek debili şelalesine turist ilgisiDoğu Karadeniz’in en yüksek debili şelalesine turist ilgisi
Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Askeri Casuslukta Kumpas" davası dava FETÖ/PDY

En Çok Okunan Haberler

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

Fenerbahçe'de büyük sürpriz

Fenerbahçe'de büyük sürpriz

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

İlginizi Çekebilir

Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!

Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!

Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Gamze Akkuş İlgezdi kaç yaşında ve nerelidir?

Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Gamze Akkuş İlgezdi kaç yaşında ve nerelidir?

Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

Vatandaşların akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

Vatandaşların akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.