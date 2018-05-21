İZMİR (AA) - İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan davada 26'sı tutuklu 103 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.
Duruşma savcısının "tutuklulukların devamı" yönündeki mütalaasına ilişkin geçen celse taleplerini bildiremeyen sanıklar savunma yaptı.
Tutuklu sanık Nurettin Yıldız, ByLock kullanmadığını, örgütün dernek ve vakıflarına üye olmadığını ileri sürerek, "Vatanımı ve milletimi seviyorum, sevmeye devam edeceğim. Kavgacı bir insan değilim ama terör örgütü üyesi suçlamasıyla yargılanıyorum. Çocuklarımın gözyaşı dökmemesi için tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.
Tutuklu sanık Ali Balta, 32 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek, tahliye talebinde bulundu.
Tutuklu sanık Üryani Kömbeci, hakkındaki bazı pilotların ordudan atılmasına aracılık ettiği iddiasını reddederek, "Fuhuş yaptığı iddia edilen bir pilot hakkında idari tahkikat açılması için bana görev verilmişti." dedi.
Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından tutuklu sanıklar Ali Balta, Orhan Güleç, Süleyman Kaynar, Üryani Kömbeci, Vedat Aygün ve Şaban Tunçkaya'nın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
- İddianame
İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın hazırladığı 697 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği askeri ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 43'ü tutuklu 23'ü firari 102 sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.
Tahliye kararlarıyla tutuklu sanık sayısı 26'ya düşmüş, bir sanığın dosyasının birleştirilmesiyle sanık sayısı 103'e yükselmişti.
İddianamede, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 kişi hakkında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada, yargılanmalarının ardından beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli jandarma kurmay albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.
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