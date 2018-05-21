İZMİR (AA) - İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan davada 26'sı tutuklu 103 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısının "tutuklulukların devamı" yönündeki mütalaasına ilişkin geçen celse taleplerini bildiremeyen sanıklar savunma yaptı.

Tutuklu sanık Nurettin Yıldız, ByLock kullanmadığını, örgütün dernek ve vakıflarına üye olmadığını ileri sürerek, "Vatanımı ve milletimi seviyorum, sevmeye devam edeceğim. Kavgacı bir insan değilim ama terör örgütü üyesi suçlamasıyla yargılanıyorum. Çocuklarımın gözyaşı dökmemesi için tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Ali Balta, 32 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek, tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Üryani Kömbeci, hakkındaki bazı pilotların ordudan atılmasına aracılık ettiği iddiasını reddederek, "Fuhuş yaptığı iddia edilen bir pilot hakkında idari tahkikat açılması için bana görev verilmişti." dedi.