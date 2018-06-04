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İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 16:07 | Son Güncelleme

FETÖ mensuplarının "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada 93 sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - FETÖ/PDY mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılanmasına bazı tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve müşteki Coşkun Başbuğ katıldı.

Tanık A.Y, hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla soruşturma açıldığını belirterek, 1995'te Polis Akademisi'nden mezun olduğunu, tutuklu sanık eski emniyet müdürü Memduh Tosun'la aynı dönemde okuduğunu söyledi.

1995'te birkaç arkadaşıyla Ankara'da bir evde toplandıklarını ancak bu evin FETÖ/PDY'ye bağlı ev olup olmadığını bilmediğini iddia eden A.Y, düzenli gitmedikleri bu evde Risale-i Nur kitaplarının okutulduğunu ancak FETÖ'ye ilişin bir aktarımın olmadığını savunarak, 1995'ten sonra görüşmediği Tosun'un o evde neden bulunduğunu anlamadığını ileri sürdü.

Tutuklu sanık İsmail Şahin'in talebi doğrultusunda ifade veren Z.Ş. ve M.A, uzun yıllardır tanıdıkları Şahin'in örgütle bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir eylemine rastlamadıklarını beyan etti.

"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan mahkumiyet aldığını aktaran İ.Ü ise İzmir'de görev yapmadığından bu soruşturmada da yer almadığını söyledi. Mahkeme başkanının, "Sanıklardan Fahrettin Karaağaç'ın kullandığı iddia edilen ByLock'la ilgili raporunda seninle iletişime geçtiğine ilişkin bilgi var. Buna ne diyeceksin?" sorusuna İ.Ü, "ByLock kullanmadım." diye cevap verdi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Dava ve iddianame

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatine hükmetmişti.

Sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 25 şüpheli tutuklanmış, 5 zanlı daha sonra tahliye edilmişti. Soruşturmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı 68 sanıklı iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Dosyadaki sanık sayısı, davanın 10 Temmuz 2017'de verilen ara kararla dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasıyla birleştirilmesiyle önce 83'e, birleşen başka dosya nedeniyle de 93'e yükselmişti.

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