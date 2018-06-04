İZMİR (AA) - FETÖ/PDY mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılanmasına bazı tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve müşteki Coşkun Başbuğ katıldı.

Tanık A.Y, hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla soruşturma açıldığını belirterek, 1995'te Polis Akademisi'nden mezun olduğunu, tutuklu sanık eski emniyet müdürü Memduh Tosun'la aynı dönemde okuduğunu söyledi.

1995'te birkaç arkadaşıyla Ankara'da bir evde toplandıklarını ancak bu evin FETÖ/PDY'ye bağlı ev olup olmadığını bilmediğini iddia eden A.Y, düzenli gitmedikleri bu evde Risale-i Nur kitaplarının okutulduğunu ancak FETÖ'ye ilişin bir aktarımın olmadığını savunarak, 1995'ten sonra görüşmediği Tosun'un o evde neden bulunduğunu anlamadığını ileri sürdü.

Tutuklu sanık İsmail Şahin'in talebi doğrultusunda ifade veren Z.Ş. ve M.A, uzun yıllardır tanıdıkları Şahin'in örgütle bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir eylemine rastlamadıklarını beyan etti.