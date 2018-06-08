İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılandığı davada bazı tanıklar dinlenildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve müşteki emekli yarbay Doğan Şahin katıldı. Mahkeme başkanı, eski cumhuriyet savcısı Fatih Genç'i bu davayla birleşen, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasına ilişkin tanıklık yapması için çağırdıklarını belirtti. Söz alan Genç, bu konuda tanıklık yapmak istemediğini, buna ilişkin mahkemenin soracağı sorulara yanıt vermeyeceğini dile getirerek, hakkındaki yargılamanın sona ermesinin ardından burada tanık olarak ifade verebileceğini söyledi. Burada söyleyeceği sözlerin kendi yargılamasında aleyhine kullanılabileceğini iddia eden Genç, askeri casusluk soruşturmasıyla ilgili olarak da konuşmak istemediğini mahkeme heyetine iletti. İzmir'deki askeri casusluk davasında beraat eden Filiz Albayrak'ın soruşturma aşamasında gerçekleştirilen ev aramasına ilişkin bildiklerini anlatan tanık F.A, arama sırasında 7-8 polis memurunun olduğunu, Albayrak'la eve girmek istediklerinde polislerin buna engel olduğuna dikkati çekti.

Bazı polis memurlarının, "Biz ne aradığımızı biliyoruz, onu buluruz" tarzında sözler söylediğini iddia eden F.A, arama sonunda flaş bellek ve bazı askeri belgelerin bulunduğunu ancak bu materyallerin Albayrak ve ev arkadaşının olmadığını ileri sürdü. Aramanın ardından polis memurlarının, "Aradıklarımız bunlardı" şeklinde konuştuğunu beyan eden F.A. "Arama yapılan bu eve daha önce askeri şahısların girip çıktığını görmedim." dedi. İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan E.Ş.G. ortaokul yıllarından itibaren örgütle bağlantısı olduğunu ifade ederek, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yaşanmasının ardından FETÖ'den tamamen koptuğunu belirtti. KHK ile kapatılan Gediz Üniversitesi'nde çalıştığı yıllarda FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına dahil olduğunu aktaran E.Ş.G. bu davanın tutuklu sanığı eski emniyet amiri Yaser Özoğlu'nun İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında özel olarak görev aldığı bilgisini bir başka mahrem imamdan öğrendiğini ileri sürdü.