İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılandığı davada bazı tanıklar dinlenildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve müşteki emekli yarbay Doğan Şahin katıldı.
Mahkeme başkanı, eski cumhuriyet savcısı Fatih Genç'i bu davayla birleşen, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasına ilişkin tanıklık yapması için çağırdıklarını belirtti.
Söz alan Genç, bu konuda tanıklık yapmak istemediğini, buna ilişkin mahkemenin soracağı sorulara yanıt vermeyeceğini dile getirerek, hakkındaki yargılamanın sona ermesinin ardından burada tanık olarak ifade verebileceğini söyledi.
Burada söyleyeceği sözlerin kendi yargılamasında aleyhine kullanılabileceğini iddia eden Genç, askeri casusluk soruşturmasıyla ilgili olarak da konuşmak istemediğini mahkeme heyetine iletti.
İzmir'deki askeri casusluk davasında beraat eden Filiz Albayrak'ın soruşturma aşamasında gerçekleştirilen ev aramasına ilişkin bildiklerini anlatan tanık F.A, arama sırasında 7-8 polis memurunun olduğunu, Albayrak'la eve girmek istediklerinde polislerin buna engel olduğuna dikkati çekti.
Bazı polis memurlarının, "Biz ne aradığımızı biliyoruz, onu buluruz" tarzında sözler söylediğini iddia eden F.A, arama sonunda flaş bellek ve bazı askeri belgelerin bulunduğunu ancak bu materyallerin Albayrak ve ev arkadaşının olmadığını ileri sürdü.
Aramanın ardından polis memurlarının, "Aradıklarımız bunlardı" şeklinde konuştuğunu beyan eden F.A. "Arama yapılan bu eve daha önce askeri şahısların girip çıktığını görmedim." dedi.
İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan E.Ş.G. ortaokul yıllarından itibaren örgütle bağlantısı olduğunu ifade ederek, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yaşanmasının ardından FETÖ'den tamamen koptuğunu belirtti.
KHK ile kapatılan Gediz Üniversitesi'nde çalıştığı yıllarda FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına dahil olduğunu aktaran E.Ş.G. bu davanın tutuklu sanığı eski emniyet amiri Yaser Özoğlu'nun İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında özel olarak görev aldığı bilgisini bir başka mahrem imamdan öğrendiğini ileri sürdü.
Müşteki Şahin, "Mahrem imamlar toplantısında bu davayla ilgili olarak sizlere birşeyler söyleniyor muydu?" sorusuna, E.Ş.G, "Abiler, 'Bu çok önemli bir dava, herkes bunlara sahip çıksın.' derdi. Ama davadan asla detay verilmezdi." diye cevap verdi.
Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
- Dava ve iddianame
"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.
İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatine hükmetmişti.
Sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 25 şüpheli tutuklanmış, 5 zanlı daha sonra tahliye edilmişti. Soruşturmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı 68 sanıklı iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Dosyadaki sanık sayısı, davanın 10 Temmuz 2017'de verilen ara kararla dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasıyla birleştirilmesiyle önce 83'e, birleşen başka dosya nedeniyle de 93'e yükselmişti.
Ankara ve İstanbul'da son dakika operasyonu! Derneklere baskın, rütbeli askerlere gözaltı
Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?
Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek
İslam karşıtı Pegida örgütü Türk camisi önünde domuz çevirmekten son anda vazgeçti
Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu
Beyonce'tan olay yaratan dans!
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
Okuyucu Yorumları 0 yorum