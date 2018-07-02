İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve müşteki emekli albay Coşkun Başbuğ katıldı.

Tanık polis memuru M.D, 1994 yılından beri İzmir'de görev yaptığını, bu davada tutuklu olan sanıkların çoğunu tanıdığını söyledi.

Kardeşi şehit olduğunda sanıklardan bazılarının taziye ziyaretine geldiğini ve kendisine yardımcı olduğunu belirten M.D. sanıkların kendisini sohbet, piknik ve çiğ köfte partisi gibi etkinliklere davet ettiğini dile getirdi.

Tanık polis memuru, ifadesinde şunları kaydetti:

"Gökay Ersel Gülek (tutuklu sanık) pikniğe çağırıyordu. Dini konular konuşulan sohbetler oluyordu. Ersel, Fetullah Gülen'den 'muhterem' diye bahsederdi. Ben de 'sizi kandırıyorlar, o adam yıllardır Amerika'da.' dedim. Ersel de bana 'Ümmeti, milleti için sabahlara kadar dua etmekten gözlerinin altında torbalar oluşmuş. Ömrünün yarısı cami pencerelerinde geçmiş bir adam.' derdi. Bir gün çiğ köfte partisi oldu. Orada da Gülen'den 'muhterem' diye bahsettiler. Ben de 'Amerika ülkeni elinden alır, haberin olmaz. Amerika'ya çalışıyor bunlar' deyince Ersel bana 'Amerika bizim zaten' dedi. Ben de 'Beni böyle şeylere karıştırmayın.' dedim."