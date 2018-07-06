İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, müştekiler Coşkun Başbuğ, Ümit Topaloğlu, Davut Yıldız ve Bilgin Özkaynak'ın avukatı Muzaffer Sevgi Sakarya da hazır bulundu.

Bir hakim üyenin, "Müşteki Onur Süer ile Safiye Köten'in görüşmelerini Yüksek Askeri Şura'ya (YAŞ) müdahale olarak değerlendirmişsiniz. Bir üsteğmen ile bir kaymakamın kızının görüşmesini neden böyle değerlendirdiniz? Böyle bir değerlendirme fezlekede mi vardı?" sorusu üzerine Kılınç, "İddianame hazırlanırken, fezlekenin bir bölümünü kullandım. Bunu kullanmakta da bir sakınca yok. Sadece tapelere bakarsanız böyle bir değerlendirme yapamazsınız ancak daha sonra başka deliller ortaya çıkmıştı." dedi.

Kılınç, hakim üyenin, "Safiye Köten bu kadar önemli bir şüpheliyse, kaymakam olan babasının evinin aranması için neden arama kararı çıkartmadınız?" sorusu üzerine "Dosyada ne varsa odur. Her şeyi dosyaya yansıttık." ifadelerini kullandı.

Müşteki Topaloğlu'nun "Sunay Akkaya'nın ev araması yapılacağı zaman, hem adres bilgisi hem de kimlik numarasının yanlış olduğu belirtilmişti. Böyle bir durum ortadayken, Akkaya'nın evinde neden arama kararı verdiniz?" sorusuna, Kılınç "Operasyon yapılacağı zaman emniyet mensuplarına 'Her şeyi kameraya alın.' talimatı vermiştim. Hangi olayda hangi talimatı verdiğim kayıtlarda vardır. Akkaya ile ilgili hangi talimatı verdiğim de kayıtlardadır." diye yanıt verdi.