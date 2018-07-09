İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, müştekiler Bilgin Özkaynak ve Coşkun Başbuğ da yer aldı.

Özkaynak'ın avukatı Muzaffer Sevgi Sakarya, tanık olarak ifade veren İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç'ın, bu dosyanın sanıklarıyla örgütlü bir şekilde hareket ettiğini iddia ederek, Kılınç'ın, Yargıtay'da görülen dosya ile bu dosyanın birleştirilmesi ve ağır bir şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

İddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Kılınç hakkında hazırlanan iddianamelerin mahkemeye gönderilmesi yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) savunma yapan eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin suçlamayı kabul etmediğini belirterek, İstanbul'da hakkında görülen davalarda da bu suçlamanın olduğunu, tahliye taleplerinin ByLock iddiası yüzünden reddedildiğini, bu programda teknik problemlerin olduğunun raporlarla ortaya çıktığını ileri sürdü.