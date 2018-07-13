İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve müşteki Bilgin Özkaynak'ın avukatı Muzaffer Sevgi Sakarya katıldı.
Tutuklu sanık eski komiser yardımcısı Ali Bekar, hakkındaki "ByLock" raporunun çelişkili olduğunu savunarak, 26 aydır tutuklu olduğunu, adli kontrolle yargılandığı dönemde hiçbir kontrolü aksatmadığını belirtti.
"ByLock" listesinde adının bulunduğunu bile bile duruşmalara geldiğini anlatan Bekar, tahliyesini talep etti.
Tutuklu sanık eski Organize Suçlar Büro Amiri Abdi Dural, operasyonda imzasının bulunduğu tutanak yüzünden tutuklandığını savunarak, tutanakta 8 kişinin imzasının yer aldığını ancak tek tutuklunun kendisi olduğunu bildirdi.
2 yıldır tutuklu olduğunu vurgulayan Dural, "Soruşturma başladıktan sonra yurt dışına gittim ama geri geldim. Kaçma şüphem yok. Hakkımda toplanacak delil kalmamıştır. Tek ByLock delili var. Onda da çok fazla çelişki var. Eşimin ciddi bir rahatsızlığı var. Gerekirse sıkı adli kontrollerle tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Tutuklu sanık eski İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın da hakkındaki suçlamaları reddederek, meslekten ihraç edildiği tarih olan 2014 yılına kadar 20 sene istihbaratta çalıştığını, o dönemde bu yapının terör örgütleri arasında yer almadığını belirtti.
Aydın "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla yargılandığına işaret ederek, "Savunmamı yapabilmem için FETÖ nerede ne zaman nasıl kurulduğunu bilmek istiyorum. Ne zaman terör örgütü ilan edildi? 60'lı yıllarda kurulduysa ben 74 doğumluyum. Benimle ilgili anayasal düzeni yıkmak suçlaması var. 3 tane fuhuş yapan kadına operasyon yaptım diye anayasal düzeni nasıl yıkabilirim. Fuhuş ve casusluk üzerine şüpheli bir durum olduğu için takip ettik. Evlerden askeri belge çıktı. Sorduk 'askeri belge' denildi. Tüm operasyonlarda nasıl davranıyorsak bu operasyonda da öyle davrandık. Geçen celse tanık olarak dinlenen eski polis müdürünün şoförü 'Müdürüm Manavkuyu'da bir ofise çok sık giderdi, ben de nereye gittiğini bilmiyordum' dedi. Manavkuyu'da cemaat imamının ofisi olduğu söyleniyor. Orada binlerce kişi oturuyor. Oraya gidildi diye örgüt üyesi denilemez." diye konuştu.
- "Savunmayı amacından saptırıyorsun"
Aydın'ın sözleri üzerine savcı, "Kendinle ilgili savunma yap. O ifadede geçen polis müdürü Mehmet Ali Şevik'ti. O kişi kendisi hakkında savunma yapabilir. Hepiniz bir arada hareket etmişsiniz gibi bir anlam çıkıyor. Şoför onun hakkında söyledi. Savunmayı amacından saptırıyorsun." dedi.
Tutuklu sanık Muhammet Ali Özmen, "ByLock" programını indirdiğini kabul ettiğini ancak kullanmadığını ileri sürdü.
Özmen, "Toplanan bilgilerle operasyon yaptık. Bilgilerin altını doldurmadan operasyon yapmadık. 3 çocuğum var. Okula gidiyorlar. Kaçma şüphem yok. Şahıslarla ilgili ev araması yapmadım." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti duruşmayı 16 Temmuz Pazartesi gününe erteledi.
MİT TIR'ları davasında kritik isme gözaltı
İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti
Sedat Peker için mahkemeden beraat kararı
CHP'den Levent Gültekin'e çağrı
Hindistan'da milletvekiline tecavüz suçlaması
Prestijli yayın kuruluşu duyurdu: FETÖ'nün yeni merkezi belli oldu
Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Sonrasında yaşananlar sosyal medyayı salladı
5300 yıllık mumyayla ilgili inanılmaz keşif!
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
Okuyucu Yorumları 0 yorum