2 yıldır tutuklu olduğunu vurgulayan Dural, "Soruşturma başladıktan sonra yurt dışına gittim ama geri geldim. Kaçma şüphem yok. Hakkımda toplanacak delil kalmamıştır. Tek ByLock delili var. Onda da çok fazla çelişki var. Eşimin ciddi bir rahatsızlığı var. Gerekirse sıkı adli kontrollerle tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık eski İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın da hakkındaki suçlamaları reddederek, meslekten ihraç edildiği tarih olan 2014 yılına kadar 20 sene istihbaratta çalıştığını, o dönemde bu yapının terör örgütleri arasında yer almadığını belirtti.

Aydın "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla yargılandığına işaret ederek, "Savunmamı yapabilmem için FETÖ nerede ne zaman nasıl kurulduğunu bilmek istiyorum. Ne zaman terör örgütü ilan edildi? 60'lı yıllarda kurulduysa ben 74 doğumluyum. Benimle ilgili anayasal düzeni yıkmak suçlaması var. 3 tane fuhuş yapan kadına operasyon yaptım diye anayasal düzeni nasıl yıkabilirim. Fuhuş ve casusluk üzerine şüpheli bir durum olduğu için takip ettik. Evlerden askeri belge çıktı. Sorduk 'askeri belge' denildi. Tüm operasyonlarda nasıl davranıyorsak bu operasyonda da öyle davrandık. Geçen celse tanık olarak dinlenen eski polis müdürünün şoförü 'Müdürüm Manavkuyu'da bir ofise çok sık giderdi, ben de nereye gittiğini bilmiyordum' dedi. Manavkuyu'da cemaat imamının ofisi olduğu söyleniyor. Orada binlerce kişi oturuyor. Oraya gidildi diye örgüt üyesi denilemez." diye konuştu.