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İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:31 | Son Güncelleme

FETÖ mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada 93 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme, aralarında eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, eski Eskişehir Vali Yardımcısı Mesut Kesen, eski merkez valisi Ahmet Pek, eski emniyet amiri Ayhan Arıkanoğlu ve eski KOM büro amiri Yusuf Usşen'in de bulunduğu 11 sanığın tahliyesine karar verdi

İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 30 tutuklu sanık ve tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık eski başkomiser Yaser Özoğlu, öğleden önceki oturumda yaptığı savunmada, İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında hukuk dışı bir eylemde bulunmadığını iddia ederek tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin uzun süredir tutuklu bulunduklarından mağduriyet yaşadıklarını, sabit ikametgahlarının olduğunu dile getirerek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, aralarında eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, eski Eskişehir Vali Yardımcısı Mesut Kesen, eski merkez valisi Ahmet Pek, eski emniyet amiri Ayhan Arıkanoğlu ve eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) büro amiri Yusuf Usşen'in de bulunduğu 11 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine, 19 tutuklu sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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