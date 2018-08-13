Tanık M.U. ise tutuklu sanıklardan Yılmaz Şen ile Siirt Üniversitesinde bir süre beraber görev yaptıklarını belirterek, "Mesai arkadaşlarımın davetiyle sohbetlere katıldım. Yılmaz Şen'i görmedim ama oradakilerden Şen'i cemaat yapılanmasının üniversite sorumlusu olarak duymuştum." dedi.

Tanık H.T, geçmişte Kara Havacılık Komutanlığında görev yaptığını anımsatarak, 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde, birkaç mesai arkadaşıyla komutanlıkta FETÖ ile iltisaklı olduğunu düşündükleri kişilerin listesini hazırladıklarını ve bu listeyi 16 Temmuz'da Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) teslim ettiklerini söyledi.

Mahkeme Başkanının, "Şen'in, himmet ve burs parası topladığına şahit oldun mu?" sorusu üzerine M.U, "Bir süre aynı odayı paylaştık. Ona para takdim edildiğini görmüştüm. Sorduğumda, 'fakir öğrenciler için para toplanıyor' şeklinde cevap verdi." diye konuştu.

Tutuklu sanık Yılmaz Şen ise tanığın iddialarını kabul etmediğini ifade ederek, "2 ay aynı odada kaldık, uyduruyor. Hiç kimseden para almış değilim." dedi.

Tanık T.D. de tutuklu sanık Yılmaz Şen ile üniversitede beraber görev yaptıklarını belirterek, "Ben ByLock indirmiştim ama kullanmamıştım. O da beni arkadaş olarak ekledi. Böylece ByLock kullanmaya başladım. ByLock'u kullanabilmem için arkadaş olarak ekledi. Bir süre sonra Yılmaz Şen'den gelen paylaşımlardan rahatsız oldum. Mesajlar, hükümeti eleştirir şekildeydi. ByLock raporunda bana ait 14 mesaj var hepsi de Yılmaz Şen'den." diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan Yılmaz Şen, tanığın anlattıklarına dair hiçbir şey hatırlamadığını ve kendisiyle ByLock'tan mesajlaşmadıklarını savundu.