İZMİR (AA) - İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan davada, 20'si tutuklu 103 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Tanık H.T, geçmişte Kara Havacılık Komutanlığında görev yaptığını anımsatarak, 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde, birkaç mesai arkadaşıyla komutanlıkta FETÖ ile iltisaklı olduğunu düşündükleri kişilerin listesini hazırladıklarını ve bu listeyi 16 Temmuz'da Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) teslim ettiklerini söyledi.
Tutuksuz sanık B.T'nin Kara Havacılık Komutanlığında tayin dairesinde görev yaptığını hatırlatan tanık H.T, bu kişinin atanmasından sonra kritik yerlere FETÖ'cülerin yerleştirildiğini savundu.
Tanık M.U. ise tutuklu sanıklardan Yılmaz Şen ile Siirt Üniversitesinde bir süre beraber görev yaptıklarını belirterek, "Mesai arkadaşlarımın davetiyle sohbetlere katıldım. Yılmaz Şen'i görmedim ama oradakilerden Şen'i cemaat yapılanmasının üniversite sorumlusu olarak duymuştum." dedi.
Mahkeme Başkanının, "Şen'in, himmet ve burs parası topladığına şahit oldun mu?" sorusu üzerine M.U, "Bir süre aynı odayı paylaştık. Ona para takdim edildiğini görmüştüm. Sorduğumda, 'fakir öğrenciler için para toplanıyor' şeklinde cevap verdi." diye konuştu.
Tutuklu sanık Yılmaz Şen ise tanığın iddialarını kabul etmediğini ifade ederek, "2 ay aynı odada kaldık, uyduruyor. Hiç kimseden para almış değilim." dedi.
Tanık T.D. de tutuklu sanık Yılmaz Şen ile üniversitede beraber görev yaptıklarını belirterek, "Ben ByLock indirmiştim ama kullanmamıştım. O da beni arkadaş olarak ekledi. Böylece ByLock kullanmaya başladım. ByLock'u kullanabilmem için arkadaş olarak ekledi. Bir süre sonra Yılmaz Şen'den gelen paylaşımlardan rahatsız oldum. Mesajlar, hükümeti eleştirir şekildeydi. ByLock raporunda bana ait 14 mesaj var hepsi de Yılmaz Şen'den." diye konuştu.
Bunun üzerine söz alan Yılmaz Şen, tanığın anlattıklarına dair hiçbir şey hatırlamadığını ve kendisiyle ByLock'tan mesajlaşmadıklarını savundu.
Duruşma savcısı, müştekilerin davaya müdahillik taleplerinin kabulü ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş belirtti.
Tutuklu sanık Nurettin Yıldız, 25 aydır tutuklu olduğunu ifade ederek, ailesinin mağdur olduğunu söyledi.
Tutuklu sanık Yılmaz Şen de gizli tanık Sarmaşık'ın iftiraları yüzünden tutuklandığını savunarak, ByLock raporlarının çelişkili olduğunu ileri sürdü.
Mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: Ekonomik kurtuluş savaşını veriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İtalya'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı
Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği
Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor
Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil
Bir anda çekmeye başladı! İçinden çıkana inanamadı
40 bin yıllık tay fosili bulundu!
Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!
Okuyucu Yorumları 0 yorum