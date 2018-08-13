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İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:40 | Son Güncelleme

FETÖ'nün TSK içindeki mensupları hakkında 20'si tutuklu 103 sanığın yargılandığı davanın öğleden sonraki bölümünde bazı sanıklar savunma yaptı

İZMİR (AA) - İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan davada, 20'si tutuklu 103 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde bazı tutuklu sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısının, müştekilerin davaya müdahillik taleplerinin kabulü ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş belirtmesinin ardından bazı sanıklar ve avukatları talepte bulundu.

Tutuklu sanık Hasan Eryılmaz, tutuksuz sanık H.S'nin asılsız beyanlarda bulunduğunu ileri sürerek, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespite de itiraz etti.

ByLock üzerinden iletişim kurmadığı için mesaj içeriklerinin de gelmeyeceğini savunan Eryılmaz, "Kaçma şüphem yoktur, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Ahmet Ruhi Toraman ise TSK'dan tabip albay rütbesinden emekli olduğunu söyledi.

Bir süre kapatılan Fatih Üniversitesinde akademisyen olarak görev yaptığı aktaran Toraman, "Üniversite maaşımızı kapatılan Bank Asya'ya yatırıyordu. Üniversite başka bankayla çalıştıktan sonra Bank Asya'daki hesabımı kapattım. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Fatih Üniversitesinden istifa ettim." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Toraman, hakkındaki ByLock kullandığı ilişkin iddiayı ve aleyhine ifade veren tanık beyanlarını kabul etmediğini kaydetti.

Yaklaşık 2 yıldan beri tutuklu bulunduğu için birçok hastalıkla mücadele ettiğinden mağdur olduğunu belirten Toraman, tutuksuz yargılanmak istediğini mahkemeye iletti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya 15 Ağustos Çarşamba günü devam edilmesini kararlaştırdı.

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