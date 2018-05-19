İzmir'deki bıçaklı saldırı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, geçen yıl oğlunu öldüren kişinin babasını bıçakla öldüren zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nuri Ulaş'ın (53) Ankara Caddesi Bornova Metro durağı yakınlarında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili aranan Hayati İmer'in Atatürk Mahallesi'ndeki kayınvalidesinin evinde saklandığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla zanlı, gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği, "Nuri Ulaş'ın cezaevindeki oğlu Mert Ulaş'ın geçen yıl kendi oğlu Gökhan İmer'i öldürdüğünü, intikam amaçlı saldırı düzenlediğini" söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Hayati İmer'in daha önce de cinayet suçundan sabıkasının bulunduğu ve bir süre cezaevinde kaldığı belirtildi.

- Olay

Nuri Ulaş, 12 Mayıs'ta Ankara Caddesi Bornova Metro durağı yakınında yürüdüğü sırada 35 HB 3959 plakalı kamyonetle önü kesilmiş, araçtan inen şüpheli Ulaş'ı bıçaklayıp kaçmıştı. Ulaş olay yerinde hayatını kaybederken kamyonetin Hayati İmer'e ait olduğu tespit edilmişti.

Araştırma sonucu Hayati İmer'in geçen yıl şubat ayında ev arkadaşı Mert Ulaş (27) tarafından silahla başından vurularak öldürülen Gökhan İmer'in (33) babası olduğu belirlenmişti.

