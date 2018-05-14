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İzmir'deki bombalı eylemlerin sanığı tahliyesini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

İZMİR'de, AK Parti Karşıyaka İlçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne ses bombalı eylem düzenleyen ve Buca'da polisle çatışmaya giren terör örgütü MLKP üyesi Deniz A.'nın (23) yargılanmasına devam edildi.

İzmir'deki bombalı eylemlerin sanığı tahliyesini istedi

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, AK Parti Karşıyaka İlçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne ses bombalı eylem düzenleyen ve Buca'da polisle çatışmaya giren terör örgütü MLKP üyesi Deniz A.'nın (23) yargılanmasına devam edildi. Tahliyesini isteyen Deniz A.'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.
AK Parti Karşıyaka İlçe binasına 2015 yılında ses bombasıyla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. Daha sonra MHP Çamdibi irtibat bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne ses bombaları atıldı. Bu olayda da ölen ya da yaralanan olmazken, iki binada da maddi hasar meydana geldi. Buca'da ise devriye görevi yapan polis ekibine uzun namlulu silahla ateş edildi. Polis memurları, aracın camlarının kırılması nedeniyle hafif yaralandı. Daha önceki üç bombalı eylemi düzenleyen ve polise ateş açılması olayına karışan terör örgütü MLKP üyesi Deniz A. elindeki poşette dipçiksiz otomatik tabanca, bir tabanca ve el bombasıyla yakalandı. Deniz A.'ya yardım ettiği tespit edilen bir saldırgan ise kaçarak izini kaybettirdi. Tutuklanan Deniz A. hakkında, ömür boyu hapis ve 30 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına Deniz A. ve sanığın avukatı katıldı. Duruşmada söz alan sanık Deniz A., uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Deniz A., "Yaklaşık 3 yıldır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanığın avukatı da tutukluluk süresinin aşıldığını öne sürerek, adil yargılama süresinin ihlal edildiğini savunarak, tutukluluk hükümlerinin kaldırılmasını talep etti. Duruşma savcısı ise sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Sanık avukatı, soruşturmanın genişletilmesi ve savunma hazırlamak için ek süre istedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının ek süre talebini kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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