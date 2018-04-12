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İzmir'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 21:46 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi - Tedavisi tamamlanan cinayet zanlısı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde silahla vurularak öldürülen 2 kişi toprağa verildi, olayda yaralanan cinayet zanlısı ise tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ödemiş ilçesi yeni Mahalle karayolu Kerpiçlik mevkisinde silahla vurularak öldürülen İbrahim Bülbül (32) ile Erdoğan Gölcük'ün (30) cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak ilçeye getirildi.

İlçede berberlik yaptığı öğrenilen Erdoğan Gölcük'ün cenazesi Ödemiş Büyük Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı mezarlığına, İbrahim Bülbül'ün cenazesi ise Ortaköy Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

- Zanlı tutuklandı

Bu arada 2 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili cinayet zanlısı olarak yaralı yakalanan Gültekin Köle (32) tedavisinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İşlemleri sonrası güvenlik amacıyla jandarma yeleği giydirilerek Ödemiş Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

İzmir'in Ödemiş ilçesi Yeni Mahalle karayolu Kerpiçlik mevkisinde dün meydana gelen olayda yaralı bir kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmiş, yapılan incelemede İbrahim Bülbül ile Erdoğan Gölcük'ün silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı Gültekin Köle ise cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmıştı.

Gültekin Köle'nin İbrahim Bülbül'ün eniştesi olduğu belirtilmişti.

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