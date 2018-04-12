İzmir'deki cinayet

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde silahla vurularak öldürülen 2 kişi toprağa verildi, olayda yaralanan cinayet zanlısı ise tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Ödemiş ilçesi yeni Mahalle karayolu Kerpiçlik mevkisinde silahla vurularak öldürülen İbrahim Bülbül (32) ile Erdoğan Gölcük'ün (30) cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak ilçeye getirildi.
İlçede berberlik yaptığı öğrenilen Erdoğan Gölcük'ün cenazesi Ödemiş Büyük Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı mezarlığına, İbrahim Bülbül'ün cenazesi ise Ortaköy Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.
- Zanlı tutuklandı
Bu arada 2 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili cinayet zanlısı olarak yaralı yakalanan Gültekin Köle (32) tedavisinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İşlemleri sonrası güvenlik amacıyla jandarma yeleği giydirilerek Ödemiş Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Olay
İzmir'in Ödemiş ilçesi Yeni Mahalle karayolu Kerpiçlik mevkisinde dün meydana gelen olayda yaralı bir kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmiş, yapılan incelemede İbrahim Bülbül ile Erdoğan Gölcük'ün silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı Gültekin Köle ise cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmıştı.
Gültekin Köle'nin İbrahim Bülbül'ün eniştesi olduğu belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması!
İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız
Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...
Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler
Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!
Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum