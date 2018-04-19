İzmir'deki cinayet

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde lüks cipin içerisinde yanmış halde bulunan cesedin iş adamı Murat Cahit Öğüt'e ait olduğu tespit edildi.

Ahmetli Mahallesi ile Zeytinköy arasındaki dağlık arazide 15 Nisan'da 35 TTG 35 plakalı cipte yanmış halde bulunan cesedin, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yapılan DNA testi sonucu cesedin iş adamı Murat Cahit Öğüt'e ait olduğu belirlendi.

Ahmetli Mahallesi ile Zeytinköy arasındaki dağlık arazide yanmış araç görenler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirmiş, incelemede 35 TTG 35 plakalı cipte tamamen yanmış ceset bulunmuştu.

Araştırma sonucu yanan cipin ilçede tuğla fabrikası bulunan iş adamı Murat Cahit Öğüt'e (55) ait olduğu, yakınlarıyla yapılan görüşmede kendisinden bir süredir haber alınamadığı belirlenmişti.

Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin kimliğinin tespiti amacıyla Öğüt'ün ağabeyi Ahmet Cavit Öğüt'ten DNA örneği alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan iş adamının çocuklarının arkadaşı Coşkun Gündüz'ün, Murat Cahit Öğüt'ü ailesinin öldürdüğünü ve cesedi yok etmek için kendisinden yardım talebinde bulunduklarını iddia etmesi üzerine iş adamının eşi Öznur, oğulları Batuhan (19) ile Hadi Öğüt (24) ve Coşkun Gündüz gözaltına alınmış, zanlılar tutuklanmıştı.