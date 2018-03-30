İzmir'deki cinayet davası

Sanık Türkmen, kayınpederinin evinde yaşayan çocuğunu yaklaşık 10 aydır göremediğini belirterek, "Alacağım cezayı hak ediyorum ama bu adama da ceza verilsin. Ayrıca bana ne ceza verirseniz verin umurumda değil. Benim sizden tek isteğim çocuğumun o evden alınmasını ve çocuk esirgeme kurumu yetkililerine verilmesini istiyorum. O evde yaşamasını istemiyorum." şeklinde konuştu.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Şükriye ve Serkan Türkmen çifti, müştekiler Ceylin Atik'in babası Murat, dedesi Mustafa ve babaannesi Ülkü Atik ile taraf avukatları hazır bulundu.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan ve iki gün sonra karşı apartmanda oturan komşuları tarafından öldürüldüğü anlaşılan 10 yaşındaki Ceylin Atik ile ilgili davada 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bu sırada Mustafa Atik, "Biz çocuğumuzu hiç göremeyeceğiz" diye konuştu.

Tutuklu sanık Serkan Türkmen ise eşine tepki göstererek, "Sen şeytansın. Benim olayla ilgim alakam yok. Adalet er ya da geç yerini bulacak." dedi.

Duruşmada, sanık Şükriye Türkmen'in olaydan sonra Ceylin'in dedesi Mustafa Atik'e, "Polise haber vermeyin, torununuzu öldürürüz" yazılı mesaj gönderdiği cep telefonu hattının sahibi ablası C.G. ile hattı kullanan oğlu İ.G. de dinlendi.

C.G, kendisine ait olan ancak oğlunun kullandığı telefon hattını kardeşinin bir şekilde alarak mesaj attığını ancak bunu nasıl yaptığını bilmediğini savundu.

Tanık İ.G. de hattın bir hafta önce kaybolduğunu, tehdit mesajından haberdar olmadığını ve kim tarafından gönderildiğini bilmediğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, Şükriye Türkmen ile eşi Serkan Türkmen'in tutukluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Ödemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolmasının ardından ailesinin kayıp müracaatı yaptığı 10 yaşındaki Ceylin Atik, 12 Haziran'da karşı komşularının evinde öldürülmüş halde bulunmuştu. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında evin sahibi Serkan Türkmen, ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği belirtilen karısı Şükriye Türkmen ile kadının üvey annesi Raziye Ö. tutuklanmıştı.