İzmir'deki cinayet davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan sanığın cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlanan davaya devam edildi.
İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Uğur Bunyak, maktul Eda Okutgen'in babası Abdullah Orhan Okutgen, ailenin avukatı Umut İnceerler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi katıldı.
Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumundan gelen yazıda sanığın cezai ehliyeti yönünden rapor düzenlenebilmesi için kendisinin gelmesine gerek olmadığı, sanığın psikiyatri tedavi gördüğü hastanelerdeki tüm tıbbi bilgilerin ve adli tahkikat dosyasının gönderilmesi halinde rapor düzenlenebileceğinin belirtildiğini aktardı.
Avukat İnceerler de hastanelerden tedavi belgelerinin getirilmesinin yargılamayı uzatacağını belirterek sanığın cezai ehliyetinin Yargıtay bozma kararına göre değerlendirilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti sanığın daha önceden tedavi gördüğü hastanelere yazı yazılarak psikiyatrik tedavilerine ait tüm tıbbi belgelerin istenmesine, tedavi belgeleri geldikten sonra duruşma dosyası ile Adli Tıp Kurum Başkanlığı 4. İhtisas Kuruluna gönderilerek sanığın üzerine atılı kasten öldürme suçu ile ilgili olarak suç tarihinde cezai ehliyetini etkileyecek akıl hastalığının olup olmadığı hususunda rapor düzenlenmesinin istenmesine karar verdi.
Heyet sanığın tutukluluk halinin devam etmesine kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
- Olay
Karabağlar ilçesinde 2014 yılında Eda Okutgen (41), boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Uğur Bunyak tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
Müebbet hapis cezasına mahkum edilen sanıkla ilgili karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden yeniden rapor alınması talep edilerek bozulmuştu. Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden gelen rapor eksik bulunduğundan dolayı dosya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4. İhtisas Kuruluna gönderilmişti.
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