İzmir'deki cinayet davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan sanığın cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlanan davaya devam edildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Uğur Bunyak, maktul Eda Okutgen'in babası Abdullah Orhan Okutgen, ailenin avukatı Umut İnceerler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi katıldı.

Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumundan gelen yazıda sanığın cezai ehliyeti yönünden rapor düzenlenebilmesi için kendisinin gelmesine gerek olmadığı, sanığın psikiyatri tedavi gördüğü hastanelerdeki tüm tıbbi bilgilerin ve adli tahkikat dosyasının gönderilmesi halinde rapor düzenlenebileceğinin belirtildiğini aktardı.

Avukat İnceerler de hastanelerden tedavi belgelerinin getirilmesinin yargılamayı uzatacağını belirterek sanığın cezai ehliyetinin Yargıtay bozma kararına göre değerlendirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın daha önceden tedavi gördüğü hastanelere yazı yazılarak psikiyatrik tedavilerine ait tüm tıbbi belgelerin istenmesine, tedavi belgeleri geldikten sonra duruşma dosyası ile Adli Tıp Kurum Başkanlığı 4. İhtisas Kuruluna gönderilerek sanığın üzerine atılı kasten öldürme suçu ile ilgili olarak suç tarihinde cezai ehliyetini etkileyecek akıl hastalığının olup olmadığı hususunda rapor düzenlenmesinin istenmesine karar verdi.