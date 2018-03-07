İzmir'deki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 280 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada tutuklu sanık eski Hava Teknik Okulları Komutanı tümgeneral Ahmet Cural, mütalaaya karşı savunma yaptı.
Gözaltına alındığı 18 Temmuz 2016'dan beri darbeye dahli ve terör örgütü üyesi olmadığını söylediğini belirten Cural, önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.
Sözde sıkıyönetim atama listesinde, kendisi gibi isminin karşısında "devam" yazan başka generallar de bulunduğunu, bunlardan bazılarının soruşturma geçirmeden emekli olduğunu, bazılarının da halen görev yaptığını dile getiren Cural, bu durumun hukuk dışı olduğunu savundu.
Listenin tek başına delil olamayacağını ileri süren Cural, "Atama listesinde yeni görev olarak ismimin karşısına 'Enerji Bakanlığı Müsteşarı' yazılmış. Ben 11 yıl eğitim subayı olarak görev yaptım. Görevlendirme yapılacaksa Milli Eğitim Bakanlığında yapılırdı. Enerji Bakanlığında görevlendirme verilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Görevlendirme bilinçli değildir. Önemli olan ismimin karşısında ne yazıldığı değil, darbe gecesi hangi iradeyi ortaya koyduğumdur. Görevlendirmeyi kabul ettiğime dair hiçbir delil yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." görüşünü savundu.
Tutuklu sanık eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı tuğgeneral Veyis Savaş da hakkındaki "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak" suçlamasını reddetti.
"Bu tek başına yapılabilecek bir şey değil." diyen Savaş, "Emrimdeki 600 kişiyi silahlandırsam bile anayasal düzeni değiştirmem mümkün değil. O akşam beraber görev yaptığım kişiler tanık olarak dinlenilmedi. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye taleplerini reddederek duruşmaya yarın devam edilmesini kararlaştırdı.
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