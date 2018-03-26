İzmir'deki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

"Televizyonda köprünün kapatıldığı haberlerini görünce haberlerle uçuşların alakasını sorduğumuzda yanıt alamadık. Kalkış yaptığımızda darbe girişimi haberleri düşmemişti. Ege Ordu Komutanlığına iniş yaptık. Güvenlik personeli olmadığını gördük. Hasan Hüseyin Demirarslan'ın (tutuklu sanık eski Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı) darbe karşıtı söylemlerde bulunduğu söylendi. Akıncı Üssü'ne gitmemiz emredildi. Amirimizden şüphe duyduğumuz ilk an bu andır. Sonra pistte helikopterden yaralının (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otelini basan ve çatışmada yaralanan asker) indirildiğini gördük. Böyle bir ortamda 'Uçmuyoruz.' desek can güvenliğimiz tehlike altında olabilirdi. 'Yakıtımız yok.' diyerek muhtemel tehlikelerden korunduk. Soruşturmalar sonucunda Akıncı Üssü'ne gidecek yakıtımız olduğu görülmüştür. Konusu suç teşkil eden bir eylem gerçekleştirmedim. Yargılama sonucunda beraat edeceğim kesindir."

Kendilerine 2 emir iletildiğini, ilkinin üssün güvenliği için Ege Ordu Komutanlığına giderek güvenlik personelini almak, diğerinin de 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü'ne gitmek olduğunu anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada tutuklu sanık eski üsteğmen Sertaç Yıldırım, iddia makamının mütalaasına karşı yaptığı savunmada darbe girişimi akşamı tutuklu sanık eski Misafir Askeri Personel Kol Komutanı Hava Binbaşı Pilot Nihat Kafes tarafından göreve çağrıldığını, filoya ulaştığında geliş nedenini sorguladığını belirtti.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

"Ben en dip halkayım. Filonun en çömeziyim. Helikopteri hazırlar uçarım. Kalkışma haberini dinlediğimde helikopter kalkmıştı. Ege Ordu Komutanlığına indiğimizde yanımıza gelen kişiler ifadelerinde 'kendilerine helikoptere yaklaşmamalarını' söylediğim şeklinde sözler söylemişler. Kişilerin helikopter pervanesine çarpmalarını önlemek teknisyenin görevidir. O gece gelen kişiler kuyruk noktasına yakındılar. İşaretlerimi yanlış anlamışlar. Dedikleri gibi yaklaşmayın hareketi yapmadım."

Tutuklu sanık eski astsubay Ercan Kocakaya 125. Filoda uçuş teknisyeni olarak görev yaptığını belirterek, darbe girişimi akşamı üsse çağrıldığını, kendilerine 2 helikopter hazırlamaları yönünde emir verildiğini pilot Müjdat Sarısoy, Sertaç Yıldırım ile verilen emir doğrultusunda güvenlik personeli almak için Ege Ordu Komutanlığına gittiklerini kaydetti.

Kocakaya ayrıca, 19 yıllık meslek yaşantısında meslek etiğine aykırı hiçbir şey yapmadığını savunarak, FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu ile geçmişte beraber görev yaptıklarını, onun kendisini şikayet ettiğini, bunun da aralarındaki husumetten kaynaklandığını bildirdi.

- "Zekeriya Kuzu ulaşılmaz kahraman gibi gösterilirdi"

Kocakaya, Kuzu'nun ekip olarak yapılan işlerde tek başına yapmış gibi gösterilerek parlatılmaya çalışıldığını ve ulaşılmaz bir kahraman gibi gösterildiğini ileri sürerek, ön plana çıkartılmasından rahatsız olduğunu dile getirdiği için Kuzu'nun kendisini şikayet ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye talebini reddederek, duruşmayı yarına erteledi.