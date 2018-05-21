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İzmir'deki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 16:12 | Son Güncelleme

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davada 104 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanıklar arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş da bulunuyor - Darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, terör örgütü elebaşı Gülen ile Adil Öksüz'ün isimlerini darbe girişiminin azmettiricisi ve planlayıcısı belli olmadan adli makamlara verdikleri ve buna ilişkin itirafçı oldukları gerekçesiyle 16 yıl 8 aya indirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada haklarında karar verilen 137 sanıktan 104'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki salonda yapılan duruşmaya, 140 tutuklu ve bazı tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davanın duruşmasında, mahkeme başkanı, 280 sanıktan 137'si hakkında karar verileceğini, 143 sanığın ise dosyasının ayrıldığını belirtti.

Bunun üzerine sanıklara son sözleri soruldu.

Darbe girişimine destek olmadıklarını iddia eden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de bulunduğu 104 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

- Gizli tanık "Şapka ve Kuzgun"un cezalarında indirim

Darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız da "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet bu cezayı, "Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile Adil Öksüz'ün isimlerini darbe girişiminin azmettiricisi ve planlayıcısı belli olmadan adli makamlara verdikleri ve buna ilişkin itirafçı oldukları" gerekçesiyle önce 20 yıla sonra da TCK'nın ilgili maddesi gereğince 16 yıl 8 aya indirdi.

Sanıklardan 21'i "Cumhurbaşkanına suikaste yardım" suçundan 20 yıl, 31'i ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ila 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Aralarında eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Eser'in de bulunduğu 10 sanığın tahliyesine karar verildi.

Tutuksuz yargılanan 3 sanık hakkında ise tutuklama kararı çıktı.

- Sanıklar birbirine girdi

Öte yandan mahkemenin kararına tepki gösteren bazı sanık yakınları, jandarma ekiplerince duruşma salonunun dışına çıkartıldı.

Tutuklu sanıkların bulunduğu bölümde de arbede yaşandı.

Sanık eski yüzbaşı Müjdat Sarısoy, eski filo komutanı Beşir Kanat'ı, tutuklu sanıklar eski yarbaylar Faik Baran ile Arif Özsoy ise itirafçı Yıldız'ı darbetti.

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