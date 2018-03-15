İzmir'deki FETÖ'nün STK yapılanması soruşturması

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil toplum kuruluşu (STK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

Savcılığa ifade vermelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan, değişik meslek gruplarından olan 15'i hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir merkezli 12 ilde 2 Mart'ta, FETÖ'nün STK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 43 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerinden ihraç edilen öğretmen, mühendis, zabıta memuru, emniyet müdürü gibi zanlıların da olduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı ve KHK ile kapatılan Mağdur Emekli Polis Hakları Derneği üyesi Ayhan Saygılı tutuklanmıştı.