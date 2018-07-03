İzmir'deki FETÖ'nün Türk Telekom yapılanması davası

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Telekom'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı tutuklu 10 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 13. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya 10 sanık ve avukatları katıldı.

İddia makamı, tutuksuz yargılanan K.S.K. ve M.A'nın beraati, diğer sanıkların ise "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa sundu.

Sanık ve sanık avukatları söz alarak, esasa ilişkin savunma yapabilmeleri için ek süre talebinde bulundu.

Tutuklu sanıklar ise tutuklu kaldıkları süre ve delillerin toplanmasının dikkate alınarak tutuksuz yargılanmak istediklerini mahkemeye iletti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.S'yi adli kontrol şartıyla tahliyeye ederken, sanık ve avukatlarına esasa ilişkin savunma yapabilmeleri için bir sonraki celseye kadar süre verilmesini kararlaştırıp duruşmayı erteledi.