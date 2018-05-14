İzmir'deki FETÖ/PDY davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasıa (FETÖ/PDY) adına faaliyet gösterdiği öne sürülen sanıklar hakkında açılan davaya devam edildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 8 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada cumhuriyet savcısı, FETÖ'nün sözde Çeşme imamı tutuklu sanık Abdurrahman Akyol'un "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan 22,5 yıla kadar, aralarında tutuklu sanık iş adamı Mehmet Timuroğlu'nun da bulunduğu 9 sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar, 13 sanığın ise "örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Timuroğlu, Akyol, Ali Tunalı, Esin Kuzey, Rabia Eğercioğlu ve Musab Dedeoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini isteyen savcı, Hakan Türkmen ve Mustafa Polat'ın "delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta geçirdiği süre" dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.